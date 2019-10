Gazzetta - Milan-Spal, la probabile formazione rossonera: quattro novità

Quattro cambi rispetto alla gara di Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli effettuerà delle modifiche nella formazione titolare. Duarte prenderà il posto di Conti in difesa, mentre a centrocampo Bennacer agirà in cabina di regia (fuori Biglia). Due novità in attacco, con Castillejo e Piatek nel tridente offensivo (Suso e Leao in panchina). Eccola nel dettaglio, il probabile undici rossonero che scenderà in campo dall’inizio contro la Spal.

MILAN( 4-3-3): Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessié; Castillejo, Piatek, Calhanoglu