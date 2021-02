Contro la Stella Rossa Tonali dovrebbe andare in panchina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, mister Pioli lo tiene “in fresco” per la supersfida dell’Olimpico con la Roma. È una promozione a patrimonio da tutelare - scrive la rosea - non un declassamento: in attesa del rientro di Bennacer, la prima scelta lì in mezzo resta Sandro.