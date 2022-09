Gazzetta: "Napoli salvato da Meret, Milan l'ha persa con l'assenza di Leao"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan ha governato di più il gioco ed è stato sfortunato, ha colpito due traverse, avrebbe meritato il pari. Questa l'analisi della sfida di San Siro dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il Napoli ha resistito, è stato salvato da un grande Meret e ha fatto leva sul fattore K. Kvaratskhelia ha fatto ammonire Kjaer e Calabria, ha costretto Dest a un intervento da rigore, ha spostato sul serio equilibri. Manca la controprova, però crediamo che il Milan, al di là dei due legni, questa gara abbia cominciato a perderla nove giorni fa a Marassi contro la Samp, quando Leao, per uno stupido tentativo di rovesciata, si è preso il secondo giallo, l’espulsione e la squalifica. Ieri sera la fascia sinistra del Milan ha funzionato lo stesso, grazie a un Hernandez solista trascinatore, però Leao avrebbe aggiunto allarmi e sconquassi. Leao è mancato, così come il Napoli non aveva Osimhen".