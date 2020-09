Gazzetta - Paquetà si mette in vetrina: il Milan aspetta offerte convincenti

Sorpresa Paquetà nell’amichevole di ieri contro il Novara. Il brasiliano è stato il grande protagonista del match, segnando una doppietta ed entrando nelle azioni degli altri due gol rossoneri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per Lucas, esubero eccellente del Milan, queste settimane di avvicinamento all’inizio della stagione potrebbero funzionare da vetrina: i dirigenti rossoneri aspettano offerte convincenti, finora non pervenute.