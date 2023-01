Gazzetta - Pioli pensa ai cambi già nel derby: dovrebbe tornare Kjaer, Calabria rischa più del solito

MilanNews.it

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il cambiamento tattico di Pioli potrebbe arrivare già dal primo minuto del derby. L'allenatore rossonero può scegliere il 4-3-3 o il 4-3-1-2, rilanciando così Kjaer in difesa, anche se molto dipenderà dalle condizioni di Tomori, e Brahim Diaz sulla trequarti dopo la prestazione deludente di De Ketelaere contro i neroverdi. Rischia più del solito il capitano Davide Calabria, tra i peggiori in campo delle ultime partite.