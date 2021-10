Gazzetta: "Pioli, una fame del Diavolo"

"Pioli, una fame del Diavolo": titola così questa matina La Gazzetta dello Sport che riporta le dichiarazioni rilasciare ieri sera dal tecnico rossonero a Trento al Festival dello Sport. L'allenatore milanista crede sia nello scudetto che nel passaggio del turno in Champions League. Pioli ha speso poi belle parole per alcuni suoi giocatori come Ibrahimovic e Tonali, mentre sul futuro ha spiegato che non ci sono problemi per il rinnovo perchè lui al Milan si sente a casa.