Gazzetta: "Sportiello, Gabbia, Thiaw: la difesa di riserva funziona"

"Sportiello, Gabbia, Thiaw: la difesa di riserva funziona": titola così questa mattina La Gazzetta Sportiva che spiega che il Milan si è presentato ieri in casa della Juventus con parecchie assenze nel reparto arretrato (out gli squalificati Tomori, Calabria e Theo Hernandez e gli infortunati Kjaer e Kalulu) e nel riscaldamento ha perso anche Maignan per un problema fisico. Nonostante ciò, però, la retroguardia milanista ha retto e ha chiuso la partita senza subire gol, grazie soprattutto alla parate di Sportiello e ai precisi interventi di Gabbia e Thiaw. Come terzino destro, è stato invece adattato Musah, il quale ha fornito una prestazione sufficiente in un ruolo non suo.

Marco Sportiello, intervistato da DAZN dopo il match, ha dichiarato: "Quanto è difficile giocare e saperlo all'ultimo? Sicuramente saperlo all’ultimo è parecchio difficile ma questo è il mio lavoro. Mi è capitato molto negli ultimi anni e sono preparato. Sono contento della prestazione, abbiamo giocato contro una squadra che fino a qualche mese fa si giocava lo scudetto con l’Inter. Venire qua con parecchie assenze in difesa e fare questo tipo di partita con questa mentalità non era facile. La parata più difficile? Non ho fatto grandi interventi, ma la punizione di Vlahovic poteva ingannare. Calcia sempre sopra la barriera, ho fatto un mezzo passo verso il centro per coprire la mia parte. Ho anticipato un pelo però comunque ho visto partire il tiro, non è stata così complicata come sembra”.