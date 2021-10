Gazzetta - Tutti con Castillejo: il riscatto arriva sui social

"Il riscatto arriva sui social", titola La Gazzetta dello Sport parlando di Castillejo, protagonista a sorpresa nell’ultima vittoria in campionato contro il Verona. "Dai compagni alla sorella: si schierano tutti con Samu", scrive la rosea, che poi aggiunge sempre a proposito del giocatore argentino: "In estate costretto a chiudere i profili per le critiche. Sotto l’ultimo post migliaia di testimonianze d’affetto". Ricordiamo che domani, contro il Porto, Castillejo non ci sarà in quanto non è stato inserito nella lista Champions.