Gazzetta: "Un derby per volare. Inter-Milan, si corre ad alta velocità: Perisic e Leao, chi sprinta di più?"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Un derby per volare. Inter-Milan, si corre ad alta velocità: Perisic e Leao, chi sprinta di più?". Tra i giocatori più attesi ci sono sicuramente il croato e il portoghese, la cui velocità potrebbe essere decisiva nel match di stasera valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il nerazzurro punta ad un nuovo assist per Lautaro Martinez, mentre il rossonero si trova a meraviglia con Theo Hernandez sulla fascia sinistra.