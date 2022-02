Gazzetta - Un mese dopo il crac, riecco Tomori

“Un mese dopo il crac, Tomori già in campo”. È il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al centrale rossonero, pronto a giocare da titolare dopo il recente stop. “E la difesa torna top”, scrive la rosea, che poi aggiunge: “Si è ripreso dall’intervento al menisco del ginocchio sinistro: gioca con Romagnoli”. Un rientro importantissimo per Pioli: senza Tomori, infatti, per il Milan sono arrivate 3 delle 4 sconfitte stagionali in campionato.