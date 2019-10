GdS - Le pagelle rossonere salvano solo Gigio e Leao

Secondo i voti della Gazzetta dello Sport assegnati ai giocatori che siano stati impiegati almeno 90' in questo campionato, nella rosa rossonera ci sono solo 2 giocatori a trovare la sufficienza: Gigio Donnarumma e Rafael Leao. Nello specifico, Gigio ha una media di 6,08 (su 6 partite valutate) e Leao presenta un buonissimo 6,66 (3 gare valutate). Per il resto è notte fonda: Piatek è il peggiore, con uno schiacciante 5,08 (6 partite valutate), seguito a da Suso (5,16, 6 partite valutate), Ricardo Rodriguez (5,37, 4 partite) e Hakan Calhanoglu (5,41, 6 partite). Numerosi anche i 5,5 (Calabria, Musacchio, Kessie e Bennacer), e poi ci sono coloro che la sufficienza la sfiorano, come Hernandez (5,83, 3 partite), Castillejo (5,75, 2 partite), Romagnoli (5,66, 6 partite) e Paquetà (5,62, 4 partite).