Genoa, arrivato Nadiem Amiri dal Bayer Leverkusen

(ANSA) - GENOVA, 28 GEN - "Andiamooooo Italia". Poche parole ad accompagnare una foto a bordo di un aereo privato per Nadiem Amiri che su instagram ha sciolto i dubbi confermando il suo arrivo al Genoa. In serata Amiri è arrivato in città. L'accordo per il passaggio del trequartista tedesco di origine afgana tra i rossoblù ed il Bayer era pronto da tempo, prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma prima la positività del giocatore, poi l'attesa da parte dei tedeschi di trovare un sostituto ha rallentato un'operazione che si stava trascinando troppo a lungo. Amiri sosterrà domani le visite mediche e poi sarà a disposizione di Blessin per la gara con la Roma che segnerà la ripresa del campionato del Genoa. I rossoblù intanto hanno chiuso la settimana di allenamento con un test contro il Pietra Ligure, compagine di Eccellenza, vinto per 12-0 grazie alle triplette di Ekuban e Melegoni, alla doppietta di Buksa e alle reti di Piccoli, Yeboah, Sturaro e Portanova. "E' stata una settima di buon allenamento", ha detto Blessin. (ANSA).