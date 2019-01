Genoa-Milan 0-2: Borini-Suso, tre punti e quarto posto

Dopo un brutto primo tempo (solo un palo di Paquetà, poi Donnarumma decisivo), i rossoneri cambiano marcia nella ripresa e portano a casa tre punti preziosi in chiave Champions. Decidono i gol di Borini (su assist di Conti, entrato in campo al posto dell’infortunato Zapata) e Suso, che sfrutta al meglio un passaggio illuminante di Cutrone per chiudere i conti. In mezzo le paratone di Gigio, che si supera (con l’aiuto della traversa) sul bolide dalla distanza di Veloso. Buona la prestazione di Paquetà, che regala anche un paio di numeri brasiliani al freddo pubblico di Marassi. Con la vittoria di oggi, il Milan scavalca le romane e torna al quarto posto. Ora il big match di San Siro con il Napoli.