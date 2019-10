Il quotidiano La Stampa in edicola questa mattina si sofferma in prima pagina sul successo del Milan a Marassi. "A Genova vittoria in rimonta", titola in taglio alto il noto quotidiano, che poi aggiunge: "E Giampaolo allontana la crisi". I tre punti ottenuti contro il Genoa consentono ai rossoneri di respirare e al tecnico abruzzese di restare alla guida della squadra.