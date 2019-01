Genoa, Perinetti: "Contropartite per Piatek? I nomi sono quelli che leggete"

Giorgio Perinetti, intervenuto a "Radio Anch'Io Sport" su Radio Rai Uno, ha parlato delle possibili contropartite nell'affare Piatek col Milan: "Abbiamo fatto due ore di conversazioni con Gazidis, Leonardo e Maldini e se non si è conclusa è perché non abbiamo trovato un'intesa. C'è bisogno di incontrarci di nuovo per discutere questi dettagli che sono importanti per tutti. I nomi sono quelli che leggete anche perché sono pochi i giocatori trasferibili da parte del Milan".