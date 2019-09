Gentile: "A Giampaolo serve tempo. Verona? Partita non facile per il Milan"

Riccardo Gentile, intervenuto a SkySport24, ha parlato così di Marco Giampaolo e del suo Milan: "Giampaolo è sempre stato un grande studioso. Gli serve tempo, ma sono certo che questa dirigenza avrà la pazienza di aspettare. Il Milan non deve avere fame di risultati immediatamente, ma seguendo le idee di Giampaolo secondo me i rossoneri possono arrivare lontani. Il Milan è ripartito con un nuovo allenatore e un nuovo progetto, quindi serve tempo. Mi aspettavo un inizio di stagione del genere e a Verona non sarà facile per i rossoneri perchè i gialloblù sono una squadra che corre e che combatte".