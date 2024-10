Gentile: "Il derby rischia di diventare un appiglio per il Milan, perché il tempo passa e i risultati mancano"

Nella serata di Sky Sport 24, durante 'Campo Aperto', Riccardo Gentile ha parlato di Milan dopo la brutta sconfitta di Firenze, che ha fatto tornare la formazione di Paulo Fonseca in un limbo complicato:

"Quello del problema legato ai rigoristi è un dettaglio all'interno di un avvio di stagione francamente molto negativo. 4 sconfitte in 9 partite ufficiali, sono più le partite perse che quelle vinte. Quelle vinte sono arrivate in casa contro Venezia e Lecce, e poi ovviamente c'è la chicca, la perla, perché per il Milan era importnate interrompere un'emorraggia come quella dei derby, quindi la vittoria nel derby contro l'Inter dopo averne persi 6 di fila.

È un po' troppo poco però, secondo me. E si rischia che il derby diventi in qualche modo un appigglio: "Eh però ha vinto il derby". E però il tempo passa, e i risultati mancano. Per ritrovare una gestione con 4 sconfitte nelle prime 9 ufficiali, bisogna ritornare indeitro a Gianpaolo, che non giocava le coppe, che perse le prime 4 su 6 di campionato, poi vinse la settimana a Marassi contro il Genoa, ma venne ugualmente esonerato da Boban e da Maldini.

Con questo, per carità, non voglio assolutamente invocare nulla, ci mancherebbe altro, però per tutta la gestione Pioli il Milan non aveva mai perso 4 partite nelle prime 9 ufficiali".