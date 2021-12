Gentile: "Il Milan con l'uscita dalla Champions avrà un vantaggio per il campionato"

Riccardo Gentile è intervenuto a Sky Sport 24, soffermandosi anche sul Milan: "Il Milan ha un bel vantaggio per il campionato con l'uscita dalla Champions, anche se aveva costruito una rosa profonda per competere in tre competizioni. I ritmi di questo campionato però portano le infermerie ad essere piene. Il Milan ad Udine non avrà Rebic, Leao e Giroud ma avrà al centro dell'attacco Ibrahimovic, non tutte le squadre di Serie A possono permettersi questi cambi".