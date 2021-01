Intervenuto a SkySport24, Riccardo Gentile ha rilasciato queste parole su Mario Mandzukic: "Mandzukic non arriva da un momento facile, quindi per il Milan è una grande opportunità. Non conosco le sue condizioni fisiche, ma lui può fare, oltre al centravanti, anche l'attaccante esterno a sinistra. Per me è un grande rinforzo per la squadra di Pioli".