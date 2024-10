Gentile: "Non mi convince Loftus mediano, perchè..."

Importantissima sfida per il Milan questa sera. A San Siro, alle ore 20.45, arriva il Napoli capolista che - anche grazie alla partita in meno del Diavolo - ha un vantaggio di otto punti sui rossoneri. La gara diventa già un primo snodo cruciale di questa stagione, specialmente in ottica per il titolo. Della partita ne ha parlato Riccardo Gentile in diretta nello studio di Sky Sport 24.

Le parole di Gentile sulla probabile formazione del Milan anti Napoli: "L’unica cosa che non mi convince è Loftus-Cheek mediano perchè con Pioli e per caratteristiche ha dato meglio come sotto punta. Allontanarlo dalla porta potrebbe essere un peccato. Terracciano una scelta obbligata per l’assenza di Theo".