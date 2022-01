Gentile sul Milan: "Ha bisogno di un rinforzo in difesa"

Riccardo Gentile ha parlato così del momento del Milan ai microfoni di SkySport24: "Il Milan ha bisogno di un difensore, soprattutto ora che si è fermato anche Tomori dopo Kjaer. Gabbia e Kalulu hanno fatto bene in queste ultime partite, ma ai rossoneri serve un rinforzo in difesa viste le tante assenze in quel reparto. Sono sicuro che il Milan farà qualcosa sul mercato".