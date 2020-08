Lo Schalke 04 ha annunciato con un comunicato la presenza di un tesserato positivo al Covid-19. La persona in questione, si legge, è già in quarantena da ieri, giorno in cui è stato comunicato il risultato del tampone. Nelle prossime giornate verranno effettuati nuovi test mentre l’amichevole di oggi contro il Wurzburger Kickers è stata annullata.