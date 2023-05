Ghisoni: "Spalletti per motivi personali rinunciò al Milan e restò con il contratto dell'Inter"

MilanNews.it

Durante il pomeriggio di Maracanà, consueto appuntamento di TMW Radio, il direttore de La Giovane Italia Paolo Ghisoni è intervenuto per approfondire alcune tematiche relative al calcio italiano.

La "chiacchierata" è stata anche sul Napoli, con la notizia (ormai ufficiale) della separazione tra Luciano Spalletti e il club partenopeo: "In questa situazione, si sono trovati di fronte due giganti della "complicazione delle cose semplici", come De Laurentiis e Spalletti. Ricordo la vicenda a Milano, Spalletti ha rinunciato al Milan quando Maldini e Massara lo avevano cercato dopo l'esonero di Giampaolo, doveva stracciare il contratto con l'Inter e iniziare con i rossoneri, ma ciò portava alla rinuncia di un qualcosa che, per motivi personali assolutamente plausibili, non voleva fare. Siccome la notizia dell’esonero gli è arrivata in un periodo particolare, proprio dal punto di vista personale, ha scelto di rimanere "fedele" al contratto, rinunciando al Milan. Ribadisco, in questa precisa circostanza si sono trovate due "teste toste" a confronto, un fatto che mi ricorda molto la vicenda tra Mourinho e Moratti".