Giaccherini: "Molta empatia popolo rossonero con la squadra: merito di Allegri e Tare"
Emanuele Giaccherini, ex calciatore e opinionista, è intervenuto nel pre partita di Atalanta-Milan su DAZN. Le sue parole sul clima che si respira quest'anno al Milan: "Sono cambiate in fretta le cose al Milan, anche a livello comunicativo, c’è una gestione diversa. I risultati sicuramente aiutano. Bello vedere il popolo rossonero essere così vicino, c’è molta empatia con la squadra: merito di Allegri ma anche di Tare".
Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, gara valida per la nona giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45.
ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzicc, Bellanova, Djimsiti, Kolasinac, Obric, Brescianini, Zalewski, Maldini, Krstovic. All. Ian Juric.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan