Giaccherini: "Pioli ha vinto coccolando determinati giocatori. Quest'anno è stato fatto l'opposto, con calciatori messi alla gogna dall’allenatore"

Emanuele Giaccherini, in diretta a DAZN Serie A show, parla dei problemi del Milan e dell'approccio di Fonseca e Conceiçao con alcuni giocatori. Le sue dichiarazioni:

"Per me nel Milan, oltre all’equivoco tattico perché è una squadra che non riesce a sopportare il 4-2-4, ci sono giocatori che fanno fatica a difendere. Il tema è anche come l’allenatore gestisce questo tipo di giocatori. Pioli è stato bravissimo in questo, ha vinto lo scudetto coccolando determinati giocatori. Secondo me quest’anno è stato fatto un po’ l’opposto, con giocatori messi alla gogna dall’allenatore e fatti fuori pubblicamente. Secondo me certi talenti li devi anche conoscere, per me il Milan è una grande delusione per la squadra che ha. Il Milan ha una squadra forte, per me gli 11 del Milan sono giocatori che possono anche vincere lo scudetto. Il Milan di ora è più forte del Milan dello scudetto".