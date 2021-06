Giacinti, annata fenomenale da 18 gol: cinque doppiette ed un poker

Valentina Giacinti è andata spedita anche nella sua terza stagione in rossonero, la seconda da capitano. Diciotto gol, cinque doppiette e uno storico poker personale nel Derby: Giacinti ha segnato in tutte le competizioni giocate, al secondo posto nella classifica capocannonieri della Serie A alle spalle di Girelli. Ha iniziato a timbrare il cartellino con il Pink Bari al Vismara e finito con la Fiorentina al Vismara; in mezzo, in quattro occasioni, ha permesso da sola alla squadra di conquistare dodici punti.