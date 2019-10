Giacinti: "In Nazionale non pensavamo di avere così tanto seguito"

Intervenuta durante "Tiki Taka" su Canale 5, Valentina Giacinti ha ricordato così tutto l'affetto ricevuto dai tifosi durante il Mondiale Femminile giocato in Francia quest'estate: "Durante il Mondiale in Francia non avevamo questa percezione, non pensavamo di avere così tanto seguito. Siamo rimaste colpite al rientro, ci siamo trovate in una realtà per noi nuova e abbiamo scoperto di essere state amate dal pubblico italiano. Ci ha fatto molto piacere e ci ha dato la voglia di continuare con questo sport”.