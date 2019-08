Giacinti: "Prima settimana terminata, due giorni e si ricomincia a Milano"

Valentina Giacinti, tramite il proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto che la ritrae in allenamento, con la descrizione "Prima settimana di allenamento terminata. Due giorni liberi e poi si ricomincia a Milano". L'attaccante azzurra, al secondo anno al Milan, cercherà di ripetere la passata stagione, che l'ha vista in grado di segnare 21 reti in altrettante partite di Serie A.