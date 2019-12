Giacinti: "Un onore essere qui e portare i colori rossoneri al Gran Galà"

Anche l'attaccante del Milan femminile Valentina Giacinti ha parlato a Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio AIC: "È sicuramente una bella soddisfazione essere qui, da capocannoniere del campionato in carica, ed è un onore portare con me i colori rossoneri. Essere al Gran Galà è un passo molto importante, partecipare a questo evento è una grande soddisfazione e speriamo che ogni anno vi sia questa opportunità. - conclude Giacinti parlando anche della squadra maschile - È una bella responsabilità, ma bisogna dare fiducia al Milan maschile che ieri ha colto una bella vittoria. La società lavora al meglio su entrambi i fronti per permettere ai tifosi di avere nuove soddisfazioni. Ma ci serve sempre il loro sostegno, anche in momenti difficili".