Giampaolo: "Lo spirito è buono, mi sono piaciuti Borni, Calha e Biglia"

Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro il Benfica: "La squadra ha lavorato molto bene e sono contento, sta portando avanti un pensiero e lo fa pedissequamente rispetto alle mie indicazioni, le partite che giocheremo ci serviranno per migliorare condizione e intesa, e per migliorare l'interpretazione delle partite. C'è da lavorare e recuperare i giocatori, integrare quelli che sono in vacanza. Rispetto alle mie previsioni la squadra è più avanti perchè sono giocatori di un livello alto. Le indicazioni non devono essere ripetute all'infinito, perchè capiscono e rendono pratico il tuo pensiero. Lo spirito è buono, mi sono piaciuti Borni, Calha e Biglia, poi qualche sbavatura le abbiamo commesse, però le riguardiamo e le rivediamo".