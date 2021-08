Gianluca Galliani: "Baresi e Maldini sono il Milan. La Champions del 2003 ricordo emozionante"

Gianluca Galliani, figlio dell'ex dirigente del Milan Adriano, è intervenuto a Calciomercato L'originale, ricordando i tempi rossoneri: “Per me Franco Baresi e Paolo Maldini sono il Milan. Vedere Paolo lì è un’emozione e fa tanto piacere. Penso che tutti i tifosi vedano in Paolo, in Francesco Totti, in Beppe Bergomi e Del Piero delle figure di riferimento. Ho un ricordo meraviglioso di Barcellona. È stata un’emozione pazzesca con novantamila tifosi del Milan. Poi anche la Champions del 2003 è stata emozionante. Partivi da sfavorito, ma hai battuto l’Inter in semifinale e la finale ai rigori con la Juventus. Lì davvero le coronarie sono state messe alla prova”