Gianni Rivera, emblema rossonero ed eroe con la maglia azzurra

Gianni Rivera, ovvero uno dei calciatori italiani più forti e famosi di tutti i tempi, un giocatore che con la maglia del Milan ha vinto praticamente tutto. 19 anni in rossonero, 658 partite e 164 reti realizzate. Tanti i trofei alzati al cielo con la maglia del Milan sule spalle: 3 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e 4 Coppe Italia.

È stato il primo italiano a vincere il Pallone d'Oro nel 1969, dopo aver guidato i rossoneri nel 1968 alla vittoria della Coppa delle Coppe, pochi mesi dopo aver conquistato la Coppa dei Campioni dopo una grandissima sfida con l'Ajax del giovane Cruijff. Non solo, visto che fu protagonista anche dell'Europeo del 1968 vinto proprio dall'Italia di Ferruccio Valcareggi. Ma la sua consacrazione a leggenda azzurra arrivò due anni dopo, nella spettacolare sfida di Città del Messico fra Italia e Germania. 4-3 per gli azzurri il risultato finale in quella che storicamente viene chiamata La Partita del Secolo, con Rivera che realizzò il gol partita al minuto 111. Oggi Rivera compie 76 anni.