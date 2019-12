Giannichedda: "Gattuso ha fatto bene al Milan ma non cambierei Ancelotti"

Giuliano Giannichedda, ex calciatore e tecnico, è intervenuto durante "Maracanà" su TMW Radio per parlare di Gattuso possibile successore di Ancelotti al Napoli: "Non lo cambierei Ancelotti, cercherei di risolvere la situazione con un faccia a faccia serio e costruttivo. Se si vuole risolvere la situazione, si trova il compromesso. Gattuso comunque ha fatto bene al Milan. Il problema è che devi puntarci se hai un programma serio, non facendo un contratto di sei mesi".