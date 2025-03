Gimenez, a Napoli la serata giusta per ripartire? L'ultimo squillo il 18 febbraio

Dopo la sosta per le Nazionali, il Milan di Conceiçao si prepara per l'ostacolo Napoli, ancora in corsa per lo scudetto. In attacco è ballotaggio tra Abraham e Gimenez, con l'inglese apparso più in forma rispetto al messicano. Ma El Bebote ha voglia di gol e di fare bene, per davvero.

Gimenez ha fame di gol

L'ultimo gol del 7 è datato 18 febbraio, ma Santiago ha intenzione di riprendere subito la rotta: "San Siro è indescrivibile, per chi non ci è mai stato. So che si aspettano molto da me, perché sono giustamente esigenti, per i grandi centravanti del passato. Ibra, Kakà, Ronaldinho. Io al Feyenoord ho segnato tanti gol. È il momento di iniziare a segnarli anche col Milan". Certo, non è facile l'impatto con la Serie A: "Stiamo lavorando duro insieme al mister. Non siamo contenti della classifica. Ma non è ancora finita. Noi ci crediamo. I cambiamenti sono sempre un po’ complicati. Non sono ancora al mio livello. Ma sto crescendo, sto imparando a conoscere gli avversari, le squadre. Qui c’è grande pressione. Ed è bellissimo. So di potercela fare. Anche grazie alla mano di Diòs".