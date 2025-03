Gimenez, errore dal dischetto, l'ultima volta 14 mesi fa. È il 5° errore in carriera

Quello contro il Napoli è stato il quinto rigore fallito da Santiago Gimenez nella sua carriera. Ovviamente il primo con la maglia del Milan e il primo in assoluto da 14 mesi a questa parte. L'ultimo errore in maglia Feyenoord in una partita contro il Twente, terminata 0-0. In passato Gimenez ha fallito un altro rigore in Eredivisie, più altri due con la nazionale messicana, una in amichevole e una in CONCACAF Champions League. Sono invece 15 i rigori realizzati, 7 col Cruz Azul e 8 col Feyenoord, l'ultimo dei quali il 22 gennaio in Champions League contro il Bayern, in una serata dove il Bebote fu protagonista in un epico 3-0.

Gimenez è il quarto giocatore ad aver fallito un calcio di rigore con la maglia del Milan. In precedenza in questa stagione avevano sprecato la loro occasione Theo Hernandez e Tammy Abraham contro la Fiorentina e Christian Pulisic contro il Torino.

NAPOLI - MILAN 2-1

RETI: 2' Politano,19' Lukaku, 84' Jovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka (81' Juan Jesus), Anguissa (56' Billing); Politano (85' Mazzocchi), Lukaku (85' Simeone), Neres (85' Ngonge). A disp.: Turi, Scuffet, Okafor, Marin, Esposito, Hasa, Raspadori. All. Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker (79' Jimenez), Gabbia, Pavlovic, Theo; Bondo (46' Leao), Fofana; Pulisic (79' Jovic), Reijnders, Joao Felix (55' Chukwueze); Abraham (55' Gimenez). A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Thiaw, Florenzi, Terracciano, Terracciano, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

ASSISTENTI: Giallatini e Colarossi.

IV UFFICIALE: Marchetti.

VAR: Meraviglia.

AVAR: Di Paolo.

NOTE: Recupero, 1' nel primo tempo. Ammoniti Lukaku e Conte per il Napoli, Jimenez e Conceiçao per il Milan.