Gimenez figlio d'arte: tutte le curiosità sulla famiglia e origini del Bebote

L'abbiamo voluto tanto, e lui ha voluto noi. Santiago Gimenez è il nuovo attaccante del Milan. Un centravanti mobile dal tiro potente, prevalentemente mancino ma pericoloso anche con il suo destro, dall'istinto del gol notevole e capace di sfruttare nel migliore dei modi ogni occasione.

FIGLIO D'ARTE CON UN ESORDIO SPECIALE

Il calcio è sempre stato nella sua vita, soprattutto per via del padre Christian, noto anche con il soprannome di "Chaco". Sin da piccolissimo, infatti, Santi si è trasferito in Messico con la famiglia e a suo papà è legato anche l'esordio col Cruz Azul: quando il neo rossonero è sceso in campo per la prima volta, in amichevole contro il Pumas, l'ha fatto giocando al fianco del genitore. Oltre alla cittadinanza argentina e messicana, grazie alle origini della sua famiglia Santiago ha anche il passaporto italiano.