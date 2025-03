Gimenez flop? Attenzione, il tattico Diddi spiega perché non è così che stanno le cose

vedi letture

Luca Diddi, noto Match analyst e opinionista sportivo è intervenuto così sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Tra i tanti temi affrontati, quello legato al rendimento di Santiago Gimenez. Queste le sue considerazioni

Santi gestito male!

"Santi segna 20-25 gol a campionato, non è un flop. Gimenez va innescato, attacca gli spazi. Non è un attaccante di raccordo, ma è letale nell'attacco alla profondità, va sfruttato così. Il Milan cosa ha fatto? Quando ha giocato Gimenez mi rendo conto che gioca a una posizione media dietro Pulisic, Leao e Reijnders. Conceicao lo usa come utilizzava Morata con caratteristiche diverse. Ma il Milan è costretto a farlo perché gli esterni vanno lunghi e Reijnders attacco. Mi chiedo perché prenderlo visto che ha un ruolo diverso?".

Seguici su IG.