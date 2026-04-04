Gimenez: "Il Mondiale? Ora penso solo al Milan, voglio dare tutto in queste ultime gare"

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Intervistato da DAZN, Santiago Gimenez ha rilasciato queste dichiarazioni:

Sul rapporto con Max Allegri: "Mi ha fatto guardare il calcio in modo molto più semplice. A volte la cosa più difficile è capire il calcio semplice. Allegri è questo, lui interpreta il calcio in modo facile ed è per questo che sta facendo molto bene. Penso mi abbia insegnato molto, soprattutto tatticamente e lo apprezzo molto. So che, anche se all’inizio della stagione non ho segnato gol, so quanto abbia aiutato il mister e so anche quanto lui abbia aiutato me. È un allenatore che ricorderò per il resto della mia vita".

Sul Mondiale: "l primo obiettivo è stare bene con la caviglia. Se starò bene posso dare ciò che voglio, gli obiettivi che provo a raggiungere possono essere raggiunti ma metto sempre la squadra al primo posto prima di me stesso. Voglio pensare una partita alla volta, abbiamo otto finali e voglio finire bene la stagione con il Milan e poi penserò al Mondiale. Ora sono qui e voglio dare tutto in queste otto partite".