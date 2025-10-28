Gimenez per il riscatto: Allegri punta ancora sul Bebote

Gimenez per il riscatto: Allegri punta ancora sul BeboteMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:40News
di Lorenzo De Angelis

Santiago Gimenez partirà titolare anche questa sera contro l'Atalanta. Il messicano ha vinto il ballottaggio con Christopher Nkunku, che come contro il Pisa partirà dalla panchina per poi tornare utile a partita in corso. 

Il Bebote è però chiamato a dare delle risposte, anche perché la partita di venerdì ha riaperto un caso che sembrava essersi chiuso dopo le ottime prestazioni contro Juventus e Fiorentina. C'è bisogno di continuità, ma soprattutto gol, ed il primo ad esserne consapevole è Gimenez stesso, che questa sera contro l'Atalanta avrà l'ultima chance a disposizione per (ri)conquistare Allegri e tifosi in vista dell'imminente ritorno di Christian Pulisic. 