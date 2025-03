Gimenez: "Quando sono arrivato al Milan ho capito la grandezza del club, ma da dentro la senti il doppio"

Dal ritiro del Messico l'attaccante del Milan Santiago Gimenez ha parlato ai microfoni di Atzeca TV Deportes del delicato momento, personale e di squadra, che sta vivendo in rossonero: "Quando sono arrivato in rossonero ho capito la grandezza del club, ma già lo percepivo da fuori. Da dentro lo senti il doppio, è gigantesco. Non viviamo un gran momento, ma mi hanno accolto nella migliore maniera possibile. Sto vivendo un sogno, voglio essere un esempio per far capire che con Dio tutto è possibile. Vivo il presente, mi godo ogni secondo".

A Milano come si trova?

"Come tutti i cambiamenti il primo mese è stato un po' complicato: ci sono cose nuove, strade nuove, tutto è nuovo, anche la lingua ovviamente. A poco a poco, però, mi sto inserendo. Mia moglie mi ha aiutato moltissimo e mi ha lasciato concentrarmi soprattutto sul calcio".

Questi i convocati del Milan per questa sosta:

Davide BARTESAGHI (Italia U20)

Francesco CAMARDA (Italia U19)

Samuel CHUKWUEZE (Nigeria)

Joao FELIX (Portogallo)

Santiago GIMENEZ (Messico)

Theo HERNANDEZ (Francia)

Luka JOVIC (Serbia)

Rafael LEAO (Portogallo)

Mike MAIGNAN (Francia)

Yunus MUSAH (Stati Uniti d'America)

Strahinja PAVLOVIC (Serbia)

Christian PULISIC (Stati Uniti d'America)

Tijjani REIJNDERS (Olanda)

Lorenzo TORRIANI (Italia U20)

Kyle WALKER (Inghilterra)