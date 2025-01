Girona, Michel senza paura: "Vogliamo affrontare il Milan facendo il nostro gioco"

Miguel Ángel Sánchez Muñoz, meglio conosciuto come Míchel, allenatore del Girona, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita tra Milan e Girona, valida per la settima giornata della Champions League Phase e in programma domani alle 21:00 a San Siro.

Cosa rappresenta questa partita per il club?

"Noi vogliamo avere tante occasioni come questa, trovandoci nuovamente a San Siro il prima possibile. Vogliamo disputare ancora partite del genere nel prossimo futuro. Giocare a San Siro è un sogno per me, per i giocatori e per tutti i tifosi. È un bellissimo sogno, ma vogliamo sognare ancora in questa competizione. Vogliamo affrontare il Milan facendo il nostro gioco".

I tifosi dicono di sfruttare al massimo questa partita perché non si sa quando tornerà mai...

"Stiamo lavorando per tornarci. Il club sta lavorando tantissimo".