Giroud a Monza, Chinchero ricorda a Vanzini: "Quando si gira, vi fa male"

Oggi pomeriggio Olivier Giroud è stato invitato nei box della scuderia francese Alpine per seguire la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monza (QUI la notizia). La presenza del giocatore rossonero, inquadrato dalle telecamere della regia internazionale, ha scatenato un simpatico botta e risposta tra i commentatori di Sky Sport F1, Carlo Vanzini e Roberto Chinchero. Il primo, di fede interista, ha esordito scherzosamente con un "Non so chi sia questo". Pronta la risposta del collega che ha replicato: "È uno che dovresti conoscere bene, molto bene. Perché quando si gira, vi fa male".