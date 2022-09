MilanNews.it

Olivier Giroud, attaccante del Milan, in queste ore si trova a Monza e sta seguendo la sessione di prove libere del Gran Premio italiano in terra lombarda. Il giocatore rossonero, più precisamente, è all'interno del box dell'Alpine, scuderia francese che ha come piloti Esteban Ocon e Fernando Alonso.