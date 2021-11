Giroud: "Abbiamo ancora chance di andare avanti in Europa, lo dice anche l’aritmetica"

Il Milan ha ancora chance di andare avanti in Europa? Olivier Giroud ha risposto così a questa domanda ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Lo dice anche l’aritmetica. Abbiamo le qualità per fare bene, questa è una squadra ben progettata che farà strada e io punto a vincere tanto con il Milan. In città e allo stadio c’è un’atmosfera bellissima, quello che si è visto contro il Porto è il trailer del film che vivremo nel derby a San Siro".