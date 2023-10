Giroud arrabbiato per il cambio: ha spiegato così cosa è successo

Olivier Giroud è stato mattatore per il Milan nella gara del Maradona contro il Napoli: una grande doppietta nel primo tempo, risultata vana poi dalal rimonta del Napoli nel secondo tempo, nel quale è anche uscito lamentandosi con Pioli per la scelta. Ecco cosa ha detto a DAZN proprio sul cambio: "Normale, siamo uomini: non sono un robot, ho delle emozioni. Pensavo che potevo aiutare ancora la squadra ma è il mister che fa le sue scelte e ho tanto rispetto per lui. Dopo cinque minuti mi sono calmato. Non volevo uscire perché mi sentivo di continuare e aiutare la squadra: sono un competitivo"