Giroud come Ibra: non ama perdere nemmeno la partitella

Esattamente come Ibrahimovic, anche Giroud è uno di quei giocatori che alza il livello della pressione nel corso degli allenamenti. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che spiega che il francese non ha mai amato perdere neanche in partitella. L’ex Chelsea, proprio come il compagno di squadra svedese, è esigente con sé stesso e con i compagni: Giroud, infatti, sa bene che avere un alto tasso di competizione nel quotidiano può portare tutti a dare di più.