Giroud: "Doué lo avevo già notato nel febbraio 2024, quando con il Milan avevamo affrontato il Rennes in Europa League. Mi aveva colpito molto"

A meno di ventiquattro ore dal super appuntamento contro l'Arsenal in Champions League, il Paris Saint-Germain è sotto i riflettori. L'ex attaccante di punta di Arsenal e Milan, Olivier Giroud, è stato infatti invitato a commentare la stagione della ciurma di Luis Enrique e, tra i giocatori da lui allenati, il miglior marcatore della storia della nazionale francese ha ammesso che un giocatore in particolare ha attirato la sua attenzione: Désiré Doué.

"Ah, lui lo adoro. Ero in tribuna il 23 marzo allo Stade de France quando è entrato in campo contro la Croazia - ha raccontato in un’intervista a Le Parisien -. Si è presentato con grande entusiasmo, personalità e carattere. Non gli è riuscito tutto, ma ha avuto il coraggio di osare. È sempre propositivo, ha una facilità di dribbling notevole. È rapido e ha un bellissimo tiro. Lo avevo già notato nel febbraio 2024, quando con il Milan avevamo affrontato il Rennes in Europa League. Mi aveva colpito molto", ha ammesso.

Rispetto alle scelte che prenderà Luis Enrique contro l'Arsenal, è stato scomodato il centrocampista del PSG Vitinha, che in conferenza stampa alla vigilia ha risposto: "Doue o Barcola? Non lo so, sarà il mister a decidere. Sono due giocatori importanti. Sappiamo che l’Arsenal è molto forte sulle palle inattive, vedremo cosa riusciremo a fare domani, sia in attacco che in difesa".