Giroud è stanchissimo, Origi avanza la sua candidatura per il Sassuolo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Olivier Giroud è stanco, questo è un dato di fatto ed è evidente. Un giocatore di 36 anni che è riuscito a mantenere quel livello per tutto l'inizio di stagione con il Milan e con la Francia senza avere un vero e proprio sostituto nè in rossonero nè con le bleus. Ora con il Sassuolo che arriverà alle 12.30 domenica, Stefano Pioli potrebbe pensare di far respirare un po' di più Olivier, anche in ottica derby, mandando in campo dal primo minuto Divock Origi che sembra essersi ristabilito e che ha giocato solo 4 volte da titolare quest'anno.