Giroud esulta dopo la vittoria contro la Juventus: "San Siro on fire"

Grande vittoria per il Milan, che ha battuto la Juventus 2-0 nell'incontro valido per la nona giornata di Serie A. Anche Olivier Giroud ha esultato sui social network dopo il successo contro i bianconeri, pubblicando alcuni scatti della sfida di San Siro sul proprio proflo Instagram aggiungendo in didascalia: "We go again! Grande vittoria. San Siro on fire".