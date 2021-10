Giroud fuori dai convocati della Francia. Deschamps: "Non mi pento di non averlo avvisato"

Ospite di Téléfoot, il c.t. della Francia Didier Deschamps ha avuto modo di soffermarsi brevemente sull'esclusione dai convocati per i prossimi impegni dei Bleus di Olivier Giroud, che si è detto piuttosto sorpreso di non essere stato avvisato in anticipo dal selezionatore: "Se mi pento di non avergli parlato prima? No - ha tagliato corto l'ex juventino -. Ma di certo c'è la possibilità che torni a vestire la maglia della Nazionale in futuro".